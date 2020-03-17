Жителей Слюдянского района на 3-5 лет защитили от селей и паводков - Теймур Магомедов

На проведение селезащиты населённых пунктов Слюдянского района из бюджета Иркутской области направлено 93 млн рублей. На эти средства расчищены русла горных рек, среди которых Малая и Большая Осиновка, Солзан, Харлахта, ручьи Болотный и Красный Ключ, идут работы по расчистке трёх нагорных канав карт-накопителей БЦБК. Об этом во время пресс-конференции сообщили исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов и первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Бичинов.



Слюдянский район является селеопасным. Последний сель там сошёл в 1971 году. Около 50 лет реки этого района не прочищали. В них накопилось большое количество древесных остатков, горных пород, валунов. Они могут препятствовать прохождению больших объёмов воды, селевых потоков, создавать заторы, приводя к повреждению инфраструктуры, среди которой Восточно-Сибирская железная дорога, федеральная автотрасса, а также девять населённых пунктов Слюдянского района. В их числе города Слюдянка и Байкальск, где проживают 3,3 тысячи человек. Также в зоне риска карты-накопители Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, где находятся опасные отходы производства.



По поручению исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева для решения этого вопроса была создана оперативная группа, которая работала совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации. Для проведения обследований был привлечен Высокогорный геофизический институт Нальчика, имеющий большой опыт в этой сфере. Его специалисты обследовали всю территорию селеопасного района, реки, склоны гор, оценили состояние русел рек и составили рекомендации по проведению мероприятий. Неотложной работой была названа расчистка русел рек. Правительством Иркутской области были проведены аварийно-спасательные работы в зимний период. Общий объём расчищенной площади составляет 23 километра.



- Русла рек расчищали бульдозеры, экскаваторы. Они увеличили пропускную способность не только в районе мостов и населённых пунктов, но и поднялись в верховья каждого водного объекта на 5-7 километров, прочистили их от завалов. Сейчас работа продолжается в Слюдянском районе на реках Утулик, Безымянная, Большие Мангилы и Большая Быстрая, - сообщил Евгений Бичинов.



Проведённые работы защитят жителей Слюдянского района от селей и паводков на 3-5 лет. Следующий этап - возведение капитальных селезащитных конструкций, которые будут защищать район в течение нескольких десятилетий. Это бетонные лотки, ограждающие конструкции, обводные каналы. Сейчас готовится техническое задание. Работы планируется провести в 2021-23 годах.



Теймур Магомедов отметил, что важной задачей является получение оперативной информации об уровне вод во время предпосылок к паводку и селю. Для этого в верховьях рек Хамар-Дабана необходимо восстановить гидрометеорологические посты. С таким предложением Правительство Иркутской области обратилось в Росгидромет. Федеральное учреждение сообщило, что пункты будут созданы до начала паводкоопасного периода.



- Оперативная информация о повышении уровня воды в реках даёт дополнительные минуты для принятия решений. Это самое главное в реагировании в режиме ЧС. Реки в горах Хамар-Дабана короткие. С момента получения сигнала до захода воды в населённый пункт есть 9-11 минут, каждая минута золотая. Помимо создания постов, все населённые пункты мы оснащаем дополнительными средствами оповещения как передвижными, так и стационарными, проводим тренировочные мероприятия, чтобы люди понимали, как реагировать в случае, если возникает угроза, где находятся пункт временного размещения и безопасные места, - рассказал Теймур Магомедов.



Защита населённых пунктов Слюдянского района позволит обеспечить безопасность населения и инфраструктуры, а также будет способствовать развитию территорий, созданию широкого спектра туристических услуг.