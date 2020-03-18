Праздник чтения «День Ч» прошел в Усть-Куте при поддержке ИНК

При поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания» в городе Усть-Куте Иркутской области 13-14 марта состоялся весенний праздник чтения "День Ч", участниками которого стали более 1000 человек. Гостями-экспертами праздника, который прошел уже во второй раз, стали книжные блогеры, писатели и популяризаторы науки.

Главной темой мероприятия в этом году стала «Наука». Ведущие спикеры – книжный педагог и блогер Ольга Лишина, руководитель пресс-службы Музея космонавтики, автор книги о животных-космонавтах Дарья Чудная, автор и переводчик научно-популярных книг для детей Евгения Гюнтер – были пригашены из Москвы. Участие во всех событиях для горожан и гостей города было бесплатным.

В Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке были организованы лекции и мастер-классы для педагогов и библиотекарей города и района, также прошел семинар для учителей иностранных языков районных школ об особенностях работы с визуализированной информацией.

В культурно-досуговом центре «Магистраль» для детей и взрослых работали несколько площадок. Устькутяне могли послушать лекции спикеров праздника чтения, посетить фотовыставку "Наш Гагарин" и презентации проекта Гёте-Института "Детский онлайн университет "Kinderuni", принять участие в квесте по современным научно-популярным книгам, посмотреть научно-популярные мультфильмы и поработать во всевозможных творческих мастерских.

«Ребята активно участвовали в диалоге, не боялись отвечать на вопросы, высказывать свои идеи, мнения, – рассказала блогер и педагог Ольга Лишина. – Мне кажется важным, что такими событиями мы показываем: можно жить в маленьком городе, но жить интересно, делать хорошие дела. А общаться с интересными людьми можно в том числе и онлайн – современный мир не имеет границ».

По словам соорганизатора праздника чтения Анны Масленниковой, идея «Дня Ч» вызвала в Усть-Куте интерес не только у власти и бизнеса, но и у волонтерского сообщества. Около 40 подростков и взрослых работали на площадке праздника.

Следующий праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске в октябре также при поддержке Иркутской нефтяной компании. Официальный сайт проекта - prazdnikchtenia.ru.