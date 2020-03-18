Корпорация «Иркут» опубликовала видео прилета из Иркутска в Жуковский четвертого опытного самолета МС-21-300

Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале Youtube видео прилета 17 марта т.г. из Иркутска в г. Жуковский четвертого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний. В ходе беспосадочного перелета продолжительностью 5 часов 49 минут самолет пилотировал экипаж в составе Героев России, заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева и летчика-испытателя 1-го класса Олега Мутовина, сообщает пресс-служба компании.

На аэродроме их встретил Константин Попович, заместитель генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» по разработке авиационной техники - директор Инженерного центра, главный конструктор МС-21.

Пассажирский салон лайнера имеет максимально плотный вариант компоновки, рассчитанный на 211 мест. В настоящее время в самолете установлено 172 пассажирских кресла, а в хвостовой части лайнера расположено контрольно-измерительное оборудование и рабочие места инженеров-испытателей. Перед проведением сертификационных испытаний пассажирской кабины, в т.ч. по аварийному покиданию самолета, вместо испытательного оборудования будут смонтированы еще 39 пассажирских кресел.