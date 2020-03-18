Иркутскэнергосбыт на время карантина по коронавирусу рекомендует клиентам пользоваться онлайн сервисами

«Иркутская энергосбытовая компания», которая для предупреждения распространения коронавируса с 17 марта временно приостановила работу офисов, опубликовала список онлайн сервисов, которыми можно воспользоваться для оплаты услуг и получения справочной информации.

1. Передать показания приборов учета

- Viber-бот: https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3875.html;

- личный кабинете на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6590.html, вкладка «передать показания»),

- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),

- смс-сервис по номеру 8-985-770-75-75 https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6431.html

(ИСБК, пробел, номер лицевого счета, пробел, Э показания. Например, ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э37352);

2. Оплатить жилищно-коммунальные услуги

- личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/,

- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),

- Сбербанк онлайн, сервис Автоплатеж Сбербанка

- платежная система Город https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3880.html,

- платежные терминалы Qiwi.

3. Узнать номер лицевого счета

Узнать номер лицевого счета (ИЭСБК ЛС (фамилия) https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6427.html или сумму задолженности (ИЭСБК пробел (№ лицевого счета) можно по смс на номер 8-985-770-75-75 https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6435.html.

4. Получить справки

Для получения справок также используйте личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/(вкладка «Обратная связь»), мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (вкладка «Задать вопрос»). Документы будут направлены на вашу электронную почту (проверьте актуальный адрес).

5. Получить консультации

Кроме того, специалисты контакт-центра всегда готовы проконсультировать клиентов по номеру телефона 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).

Напомним, для предупреждения распространения коронавируса с 17 марта «Иркутскэнергосбыт» временно приостановил работу офисов по приему клиентов. Как сообщает пресс-служба компании,эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций.

Об «Иркутской энергосбытовой компании»

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в компанию En+ Group.