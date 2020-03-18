Иркутскэнергосбыт на время карантина по коронавирусу рекомендует клиентам пользоваться онлайн сервисами

«Иркутская энергосбытовая компания», которая для предупреждения распространения коронавируса с 17 марта временно приостановила работу офисов, опубликовала список онлайн сервисов, которыми можно воспользоваться для оплаты услуг и получения справочной информации.
1. Передать показания приборов учета
- Viber-бот: https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3875.html;
- личный кабинете на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6590.html, вкладка «передать показания»),
- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),
- смс-сервис по номеру 8-985-770-75-75 https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6431.html
(ИСБК, пробел, номер лицевого счета, пробел, Э показания. Например, ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э37352);
2. Оплатить жилищно-коммунальные услуги
- личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/,
- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),
- Сбербанк онлайн, сервис Автоплатеж Сбербанка
- платежная система Город https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3880.html,
- платежные терминалы Qiwi.
3. Узнать номер лицевого счета
Узнать номер лицевого счета (ИЭСБК ЛС (фамилия) https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6427.html или сумму задолженности (ИЭСБК пробел (№ лицевого счета) можно по смс на номер 8-985-770-75-75 https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6435.html.
4. Получить справки
Для получения справок также используйте личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/(вкладка «Обратная связь»), мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (вкладка «Задать вопрос»). Документы будут направлены на вашу электронную почту (проверьте актуальный адрес).
5. Получить консультации
Кроме того, специалисты контакт-центра всегда готовы проконсультировать клиентов по номеру телефона 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).
Напомним, для предупреждения распространения коронавируса с 17 марта «Иркутскэнергосбыт» временно приостановил работу офисов по приему клиентов. Как сообщает пресс-служба компании,эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций.
«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в компанию En+ Group.