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К производству медицинских масок привлекут военных и заключенных - РБК

18 марта 2020

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15 марта Михаил Мишустин дал поручения по профилактике распространения коронавируса.

Согласно ему, Минобороны, Минпросвещения и ФСИН должны будут обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.  

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой определил средства индивидуальной защиты как маски, халаты и лекарственные препараты. Минюст и ФСИН также обязали привлечь к изготовлению медицинских масок заключенных. Они должны производить средства защиты ежедневно, указано в поручении.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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