К производству медицинских масок привлекут военных и заключенных - РБК

15 марта Михаил Мишустин дал поручения по профилактике распространения коронавируса.

Согласно ему, Минобороны, Минпросвещения и ФСИН должны будут обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой определил средства индивидуальной защиты как маски, халаты и лекарственные препараты. Минюст и ФСИН также обязали привлечь к изготовлению медицинских масок заключенных. Они должны производить средства защиты ежедневно, указано в поручении.

