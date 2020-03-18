России есть чему поучиться у Узбекистана - ИАЦ «Альпари»

Узбекистан в прошлом году начал процесс экономической модернизации, страна была признана экономическим открытием года. Успехи были отмечены мировыми экономическими изданиями и ведущими инвестиционными банками. Экономический рост в 2019 составил 5,6%. В номинальном выражении он составил $55 млрд, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Не последнюю роль в экономическом успехе стало увеличение государственных расходов и налоговая реформа. Была введена 12% ставка налога на доходы физлиц и упразднены страховые взносы граждан - 8% от заработной платы. Снижена ставки налога на прибыль предприятий – с 14% до 12%, а также налога на прибыль коммерческих банков с 22% до 20%. Налог на доходы в виде дивидендов и процентов сократился вдвое – с 10% до 5%. Вся цена вопроса – 10 трлн сумов в пользу населения и бизнеса.

Может это покажется странным, но данный опыт снижения налогов может быть полезен и для России. Прежде всего, это касается налога на фонд оплаты труда и прибыль компаний. Кто-то скажет, что время дешевой нефти и коронавируса не самый лучший период для снижения налоговых ставок. Однако накопленных резервов должно хватить Министерству финансов на 6-10 лет, потери российской экономики от коронавируса пока оцениваются в 0,25% ВВП.

Вместе с запланированным увеличением государственных расходов на $34 млрд и снижением ключевой ставки это позволило бы выйти на таргет в 3% по росту национальной экономики. Еще недавно это были среднемировые темпы роста. Хотя сейчас есть все шансы, что глобальная экономика свалится в рецессию. Падение американских акций будет серьезным ударом по уверенности потребителей в США.