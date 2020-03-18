Члены организации «Заповедное ожерелье Байкала» обсудили проблемы нацпарков Прибайкалья

В условиях проведения «мусорной реформы» в стране и решения вопросов с определением границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) вокруг Байкала, задачи перед руководителями дирекций заповедных зон стоят непростые, сообщают в пресс-службе организации.
Их решению было посвящено очередное заседание ассоциации «Заповедное ожерелье Байкала», которое состоялось 13 - 14 марта 2020 года на острове Ольхон. На нём присутствовали представители Джергинского, Чикойского, Тункинского национальных парков и Байкальского, Витимского, Даурского заповедников, а также дирекции "Заповедного Подлеморья". Организатором мероприятия выступило ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
Руководители учреждений обсудили вопросы, связанные с вывозом и утилизацией отходов. Для особо охраняемых природных территорий это сложнее, чем для муниципалитетов: специализированные полигоны располагаются на большом удалении, при этом вывозить ЖБО и ТБО необходимо своевременно вне зависимости от погодных и транспортных условий, при этом существует потребность применять раздельный сбор и вывоз мусора.
Ещё один насущный вопрос — подготовка к предстоящему пожароопасному периоду. По данным прогноза Министерства природы, в Сибири он наступит ранее обычных сроков и может быть весьма тяжёлым. Представители национальных парков и заповедников делились положительным и отрицательным опытом в тушении пожаров, а также выводами по практике привлечения сторонних организаций к проблемам борьбы с пожарами на ООПТ.
Дополнительно на совещании обсудили тему постановки на кадастровый учет земель заповедников и национальных парков. Кроме этого, включили в состав ассоциации новых участников.