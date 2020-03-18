Члены организации «Заповедное ожерелье Байкала» обсудили проблемы нацпарков Прибайкалья

В условиях проведения «мусорной реформы» в стране и решения вопросов с определением границ​ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) вокруг Байкала, задачи перед руководителями дирекций​ заповедных зон​ стоят непростые, сообщают в пресс-службе организации.

Их решению было посвящено очередное заседание ассоциации «Заповедное ожерелье Байкала», которое состоялось 13 - 14 марта 2020 года​ ​ на острове Ольхон. На нём присутствовали​ представители​ Джергинского, Чикойского, Тункинского национальных парков и​ Байкальского​, Витимского, Даурского заповедников, а также дирекции​ "Заповедного​ Подлеморья". Организатором мероприятия выступило ФГБУ​ "Заповедное​ Прибайкалье".​

Руководители учреждений обсудили вопросы, связанные с вывозом и утилизацией отходов. Для особо охраняемых природных территорий это сложнее, чем для муниципалитетов: специализированные​ полигоны располагаются на большом удалении, при этом​ вывозить​ ЖБО и ТБО необходимо своевременно вне зависимости от погодных и транспортных условий, при этом​ существует потребность​ применять раздельный сбор и вывоз мусора.​

Ещё один насущный вопрос —​ подготовка к предстоящему пожароопасному периоду. По данным прогноза​ Министерства природы, в Сибири​ он наступит ранее обычных сроков и может быть весьма тяжёлым. Представители национальных парков и заповедников делились положительным и отрицательным опытом​ в​ тушении​ пожаров, а также выводами по практике​ привлечения сторонних организаций к проблемам борьбы с​ пожарами​ на ООПТ.

Дополнительно на совещании обсудили тему​ постановки​ на кадастровый учет земель заповедников и национальных парков. Кроме этого, включили в состав ассоциации новых участников.​