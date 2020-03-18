SuperJob запустил сервис по переходу на «удаленку» на время коронавируса

13 марта, компания после 2 дней подготовки полностью перевела свой офис из 200 сотрудников в режим работы из дома.

Тестовый день показал минимальное уменьшение, а затем рост производительности. Качество наших сервисов и объем продаж остались на прежнем уровне. Этим опытом специалисты SuperJob теперь делятся со своими клиентами.

Уже в первый час после объявления о новом сервисе SuperJob получил больше 100 обращений от компаний, которые планируют в ближайшее время полностью или частично перевести сотрудников на удаленку. Больше всего компании интересовались тем, как быстро организовать работу без потери в качестве, особенностями документооборота и делопроизводства, а также переводов call-центров и других отделов, взаимодействующих с клиентами.

Новый сервис подойдет компаниям, которые не имеют практики удаленной работы. Еще острее он необходим тем, кто нуждается в переводе ключевых бизнес-процессов: подбор персонала, кадровое делопроизводство, клиентский менеджмент, продажи, бухгалтерию, контроль качества продаж и клиентского менеджмента, развитие (реклама, маркетинг, PR) и разработку информационных систем.

Первичный сбор информации займет 2-3 рабочих дня, подготовка стратегии смены формата работы затребует еще 1 день. Это самый быстрый способ безболезненно сменить офисное кресло на домашнее.