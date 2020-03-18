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В Иркутской области отмечается снижение заболеваний ОРВИ и гриппом

18 марта 2020

Сейчас в двух иркутских поликлиниках находятся 14 взрослых и 25 детей с внебольничной пневмонией, сообщают в Минздраве Иркутской области.

Больницы региона обеспечены необходимым запасом медикаментов и средств индивидуальной защиты. Дополнительная поставка масок в регион ожидается в конце этой недели, респираторов в апреле. Продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщают в областной администрации. 

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации 114 человек. Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Иркутской области не зарегистрировано.

Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендуется обратиться на "горячую линию" министерства здравоохранения Иркутской области по тел.+7 (3952) 280-326 для передачи сведений о месте и датах пребывания, возвращения и контактной информации.

При появлении первых признаков респираторной инфекции рекомендуется оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за медицинской помощью в вашу медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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