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В 2020 году в Приангарье отремонтируют десять спортивных объектов

18 марта 2020

В 2020 году в муниципальных образованиях Иркутской области будет вестись капитальный ремонт или выборочный капитальный ремонт десяти объектов спорта. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.  

- Помимо строительства новых объектов, мы продолжаем приводить в порядок действующие спортивные комплексы и плавательные бассейны, чтобы улучшить условия для занятий спортом. В этом году будет проведен ремонт стадиона в селе Ново-Ленино Осинского района, спортивной площадки с благоустройством прилегающей территории Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» в Ангарске. Начнется ремонт здания детско-юношеской спортивной школы «Юность» в Шелехове, - отметил Илья Резник. 

Будет продолжен поэтапный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт», плавательного бассейна «Дельфин» и Дома спорта в Саянске. В 2020 году должен быть завершен ремонт 50-метрового плавательного бассейна «Дельфин» в Железногорске-Илимском. Планируется закончить ремонт спортивного комплекса «Олимп» в селе Новожилкино Усольского района, ангарского стадиона «Ангара», стадиона «Труд» имени И. Протасова в Свирске.  

В этом году на проведение ремонтных работ в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы предусмотрено 474,8 млн рублей, из них большая часть – почти 426 млн рублей – средства регионального бюджета, остальные – местных.  

Как подчеркнул исполняющий обязанности министра спорта области, в целом по итогам года планируется завершить ремонтные работы на шести спортивных объектах Иркутской области.   

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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