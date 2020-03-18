В 2020 году в Приангарье отремонтируют десять спортивных объектов

В 2020 году в муниципальных образованиях Иркутской области будет вестись капитальный ремонт или выборочный капитальный ремонт десяти объектов спорта. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

- Помимо строительства новых объектов, мы продолжаем приводить в порядок действующие спортивные комплексы и плавательные бассейны, чтобы улучшить условия для занятий спортом. В этом году будет проведен ремонт стадиона в селе Ново-Ленино Осинского района, спортивной площадки с благоустройством прилегающей территории Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» в Ангарске. Начнется ремонт здания детско-юношеской спортивной школы «Юность» в Шелехове, - отметил Илья Резник.

Будет продолжен поэтапный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт», плавательного бассейна «Дельфин» и Дома спорта в Саянске. В 2020 году должен быть завершен ремонт 50-метрового плавательного бассейна «Дельфин» в Железногорске-Илимском. Планируется закончить ремонт спортивного комплекса «Олимп» в селе Новожилкино Усольского района, ангарского стадиона «Ангара», стадиона «Труд» имени И. Протасова в Свирске.

В этом году на проведение ремонтных работ в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы предусмотрено 474,8 млн рублей, из них большая часть – почти 426 млн рублей – средства регионального бюджета, остальные – местных.

Как подчеркнул исполняющий обязанности министра спорта области, в целом по итогам года планируется завершить ремонтные работы на шести спортивных объектах Иркутской области.