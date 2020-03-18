На Иркутской ГЭС началась сборка нового гидроагрегата

Компания En+ Group сообщает о доставке на монтажную площадку Иркутской ГЭС вала генератора весом 108 тонн. Последняя деталь для нового гидроагрегата преодолела путь почти в 2000 км.

Всего для замены гидроагрегата № 2 на Иркутскую ГЭС поступило более 1500 тонн оборудования. Только гидравлическая турбина весит 477 тонн, а гидрогенератор — 1061 тонну. Самая тяжелая часть гидрогенератора – ротор – весит 500 тонн.

Чтобы приступить к сборке гидроагрегата сотрудники станции ждали последний узел от завода-изготовителя – вал генератора. Поставка деталей (всего 441 грузовое место) началась в июле 2019 года, а в феврале 2020 года из Новосибирска в Иркутск был отправлен последний механизм. Вал генератора отправили железнодорожным транспортом. Специалисты ГЭС отслеживали каждый километр передвижения груза. От железнодорожной станции в Иркутске до самой ГЭС вал генератора доставляли специальной техникой. Предстояло учитывать не только дорожную ситуацию, но и расположение городской инфраструктуры по маршруту движения.

Чтобы безопасно провезти крупногабаритный груз через весь город на ГЭС, транспортная компания, при согласовании с ГИБДД, приняла решение о ночной операции. На скорости около 30 км в час грузовик проехал 9,7 км по Иркутску с оборудованием в 123 тонны: к весу тяжёлого вала (108 тонн) прибавилось 15 тонн веса крепления. С автопоезда на подготовленную площадку непосредственно в здании Иркутской ГЭС вал разгружали с помощью мостового крана машинного зала, используя подъёмы 275 и 75 тонн. В спецоперации по доставке финальной части нового гидроагрегата Иркутской ГЭС было задействовано 30 человек.

С 1956 года, когда Иркутская ГЭС дала первый промышленный ток, ни один из ее гидроагрегатов ни разу не менялся полностью. В июле 2019 года компания En+ Group приступила к активной фазе обновления станции, который начался с демонтажа первой машины – гидроагрегата № 2. Он выведен и демонтирован летом 2019 года и уже в этом году должен быть введен в работу абсолютно новый гидроагрегат, детали и агрегаты которого были изготовлены по спецзаказу компании. Уникальные работы по замене гидроагрегата на Иркутской ГЭС проводит En+ Group в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия».

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Программа «Новая энергия» уже показывает положительные результаты - улучшенное оборудование на Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки на 1 683,3 млн кВтч за 2019 год. А замена первого гидроагрегата под станционным вторым номером на Иркутской ГЭС – это по-настоящему историческое событие. Основная цель проекта – повышение надёжности работы оборудования для безопасной и безаварийной эксплуатации станции. Вторая цель – увеличение мощности ГЭС, мощность гидроагрегата увеличится с текущих 86 МВт до 105 МВт. С прибытием последнего узла мы приступаем к этапу сборки ротора генератора на монтажной площадке.