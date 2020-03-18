Недельные расходы россиян после праздников возвращаются в норму

Согласно данным Ромир, в среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4876 рублей, что на 2,7% меньше, чем неделей ранее.

На 11-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и достиг отметки в 4876 рублей. Так, со 9 по 15 марта среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 136 рублей меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 290 рублей или на 6,3%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 11-й недели оказались выше среднего значения на 455 рублей или 10,3%.

Сокращение повседневных расходов обусловлено тем, что россияне после праздников возвращаются к стандартному покупательскому поведению. Однако, на 8 марта зафиксированы меньшие приросты, чем в прошлом году. Такая же ситуация была и с 23 февраля. Скорее всего, ожидания людей снижаются, как и готовность совершать покупки. Это говорит о пессимизме в покупательских настроениях.