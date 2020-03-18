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В феврале объем продаж люксовых автомобилей в России вырос на треть

18 марта 2020

 аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в феврале составил 100 единиц. Это на 33,3% больше, чем в феврале 2019 года (75 шт.).

Почти половина из них (46 автомобилей) пришлась на автомобили Mercedes-Benz Maybach S-Class. Также россияне приобрели 23 Bentley, 15 Rolls-Royce, 9 Lamborghini, 6 Maserati и 1 Aston Martin.

Что касается географии, то более 60% этих роскошных покупок получили прописку в столице - москвичи приобрели 61 такой автомобиль. Еще 12 выкупили жители Московской области. На Санкт-Петербург пришлось 10 автомобилей люксового сегмента, на Краснодарский край - 5. По одному такому автомобилю приобрели жители еще 12 регионов РФ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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