В феврале объем продаж люксовых автомобилей в России вырос на треть

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в феврале составил 100 единиц. Это на 33,3% больше, чем в феврале 2019 года (75 шт.).

Почти половина из них (46 автомобилей) пришлась на автомобили Mercedes-Benz Maybach S-Class. Также россияне приобрели 23 Bentley, 15 Rolls-Royce, 9 Lamborghini, 6 Maserati и 1 Aston Martin.

Что касается географии, то более 60% этих роскошных покупок получили прописку в столице - москвичи приобрели 61 такой автомобиль. Еще 12 выкупили жители Московской области. На Санкт-Петербург пришлось 10 автомобилей люксового сегмента, на Краснодарский край - 5. По одному такому автомобилю приобрели жители еще 12 регионов РФ.