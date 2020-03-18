Цены на нефть упали до $29

Во вторник цены на эталонный сорт Brent снижаются в пределах 2,5%, вплотную подойдя к уровню $29, отмечает Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»:

- Давление на цену «черного золота» продолжает оказывать риторика Саудовской Аравии. Так, по заявлению главы Saudi Aramco, в апреле компания намерена поставлять на рынок 12,3 млн баррелей нефти в сутки против 9,7 млн баррелей в сутки в марте. Кроме того, эксперты высказывают опасения в отношении глобального спроса на нефть, который на фоне слишком усердной борьбы крупнейших экономик с последствиями коронавируса может показать сильнейшее падение, сопоставимое с падением во время мирового финансового кризиса 2008-2009 г.