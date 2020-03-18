Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

Теперь рестораны планируют перейти на режим доставки, об этом заявила Федерация рестораторов и отельеров, сообщает РБК.

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в обращении федерации к Михаилу Мишустину.



Рестораторы и отельеры также сообщили премьеру, что «обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составило более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования».



Федерация попросила главу правительства оказать меры поддержки отрасли, чтобы не допустить массового закрытия предприятий. Предлагается на 120 дней, начиная с даты отмены введенных ограничений, освободить предприятия общественного питания от уплаты налогов, «включая налог на доходы физических лиц и страховых взносов с выплат сотрудникам». Ввести на тот же срок мораторий на взимание арендной платы и каникулы на уплату коммунальных услуг.

