Сбербанк определил размер дивиденда за 2019 год в размере 18,70 руб. на одну акцию

Состоялась пресс-конференция по итогам Наблюдательного совета. Впервые она была проведена в новом формате: Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф общался с представителями СМИ в онлайн-режиме. Перед пресс-конференцией он так же дистанционно принимал участие в заседании Наблюдательного совета. Изменение формата работы Президента банка связано с тем, что он, выполняя Указ мэра Москвы и следуя рекомендациям Антикризисного штаба банка, до конца текущей недели находится в двухнедельной самоизоляции, так как в начале марта был в командировке в ряде европейских стран.

В соответствии с рекомендациями Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию на заседании была заслушана информация о мерах, предпринимаемых ПАО Сбербанк по профилактике, контролю над распространением и противодействию коронавирусной инфекции.

Сбербанк сообщает о решениях, принятых Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведен АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Аудиторское заключение подписано 10 марта 2020 года.

Наблюдательный совет принял к сведению: консолидированную финансовую отчетность ПАО Сбербанк по МСФО за 2019 год; отчет Группы ПАО Сбербанк по рискам за 2019 год; информацию о структуре базы инвесторов ПАО Сбербанк, доклад об оценке восприятия инвесторами ПАО Сбербанк в 2019 году и промежуточный отчет о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк; информацию о статусе развития корпоративной культуры в ПАО Сбербанк, а также информацию о метриках экосистемы Сбербанка.

Наблюдательный совет предварительно утвердил годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год, подлежащий включению в состав информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года; утвердил отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год.

Наблюдательный совет решил:

1) принять к сведению сообщение заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк А. В. Морозова о наличии рисков, вызванных изменениями Центральным банком Российской Федерации регулирования деятельности кредитных организаций, и о соответствующем снижении значений обязательных нормативов достаточности капитала банка ниже обязательного уровня. Поручить Правлению ПАО Сбербанк информировать Наблюдательный совет о рисках достаточности капитала не реже, чем один раз в квартал;

2) предварительно утвердить распределение прибыли ПАО Сбербанк и установить, что прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2019 года, остается в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

3) рекомендовать следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2019 года: по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию;

4) вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк следующее решение:

— утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год после налогообложения в размере 856 245 128 235,47 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 433 869 200 635,47 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

— выплатить дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию.

Наблюдательный совет принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк утвердить 14 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год, а также принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Наблюдательный совет рассмотрел поступившие от акционеров ПАО Сбербанк предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года. Согласно Уставу банка, Наблюдательный совет должен состоять из 14 членов.

В список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет включено 15 кандидатов, восемь из которых, по предварительной оценке Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям, могут быть признаны независимыми директорами.

1. Горегляд Валерий Павлович, главный аудитор Банка России.

2. Иванова Надежда Юрьевна, начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Игнатьев Сергей Михайлович, советник Председателя Банка России.

4. Орешкин Максим Станиславович, помощник Президента Российской Федерации.

5. Силуанов Антон Германович, министр финансов Российской Федерации.

6. Греф Герман Оскарович, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк.

7. Златкис Белла Ильинична, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк.

8. Ахо Эско Тапани, старший советник East Office of Finnish Industries (независимый директор).

9. Богуславский Леонид Борисович, профессиональный инвестор (независимый директор).

10. Гаджен Филип Эндрю, генеральный директор московского офиса Oliver Wyman (независимый директор).

11. Кудрявцев Николай Николаевич, ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор).

12. Кулешов Александр Петрович, ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор).

13. Ковальчук Михаил Валентинович, президент НИЦ «Курчатовский институт» (независимый директор).

14. Меликьян Геннадий Георгиевич, заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор).

15. Уэллс Надя Кристина, независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор).

Наблюдательный совет предложил провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года в форме заочного голосования, если на дату окончания срока рассылки бюллетеней для голосования (не позднее 3 апреля) лицам, имеющим право на участие в нем, федеральным законом будет установлена возможность проведения Собрания в форме заочного голосования. Проект закона уже одобрен Советом Федерации 14.03.2020.

Наблюдательный совет установил: 24 апреля 2020 года датой проведения Собрания; 30 марта 2020 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Также была утверждена повестка дня Собрания, включающая пять вопросов: об утверждении годового отчета за 2019 год; о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год; о назначении аудиторской организации; об избрании членов Наблюдательного совета; о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка по страхованию ответственности руководителей банка).

Участие в Собрании осуществляется акционерами при помощи бюллетеней в электронной или бумажной форме. В том случае, если к окончанию срока рассылки бюллетеней федеральным законом не будет установлена возможность проведения Собрания в форме заочного голосования, Собрание будет проведено в форме совместного присутствия акционеров (24 апреля).

При рассылке бюллетеней для голосования банк проинформирует акционеров (не позднее 3 апреля) о форме проведения Собрания с учетом норм действующего законодательства.