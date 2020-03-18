Банк «Открытие» подготовил премиальным клиентам особое предложение на Ultima Яндекс.Такси

Банк «Открытие» и Mastercard предлагают скидку 30% на услуги сервиса Ultima Яндекс.Такси. Привилегия доступна держателям премиальных карт «Открытия» World Mastercard Black Edition со статусом Премиум или Light Премиум.

Вызов или предзаказ автомобилей представительских классов, где вас встретят пунктуальные и внимательные водители. Три вида премиум-седанов в классах Business, Premier, Élite и минивэн Cruise для вашего ежедневного комфорта и безопасности.

Чтобы получить скидку, необходимо добавить премиальную карту Mastercard как основной способ оплаты в приложении Яндекс.Такси, при заказе машины выбрать классы Business, Premier, Elite или Cruise — и скидка будет рассчитана автоматически. Подписчикам Яндекс.Плюс доступны дополнительные преимущества — на указанных выше классах, персональная скидка увеличивается до 37%. Сервис доступен клиентам банка в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Сочи, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске.

Акция действует с 16.03.2020 до 16.06.2020. Подробнее об условиях