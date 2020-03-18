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Банк «Солидарность» вошел в 100 надежных банков России

18 марта 2020

Опубликован рейтинг Forbes: 100 надежных российских банков. К началу 2020 года в России осталось 402 банка, из них был составлен список надежности банков. За основу расчета рейтинга были взяты следующие показатели: рейтинг агентств, аккредитованных в Банке России, активы более 30 млрд. рублей.

АО КБ «Солидарность» вошел в группу банков, которые показывают хорошую устойчивость банка в краткосрочной перспективе.

Более подробно можете узнать по ссылке: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/395181-100-nadezhnyh-rossiyskih-bankov-2020-reyting-forbes


/ Сибирское Информационное Агентство /
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