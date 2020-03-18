Avito и «Юла» блокируют объявления о продаже медицинских масок

Таким образом компании борются со спекуляциями на коронавирусе, сообщает Forbes.

Крупные онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» временно запретили публиковать пользователям объявления о продаже одноразовых медицинских масок, сообщили представители компаний.

Ограничения начнут действовать уже с 18 марта на Avito и с 17 марта на «Юле».

Подобные объявления с ценами (от 7 рублей за одну штуку товара) публикуются на сайте с периодичностью в несколько минут и в разных регионах: Санкт-Петербург, Псков, Иваново, Воронеж, Ставрополь, Республика Чечня и других.