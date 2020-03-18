Как правильно обращаться с наличными деньгами и картами в условиях коронавируса?

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18 марта 2020
Ланта-Банк составил советы на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Роспотребнадзора и Банка России, как правильно обращаться с наличными деньгами и платежными картами в условиях коронавируса.
- ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.
- ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.
- Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых — до 9 дней. Банкноты, которые выдаются банкам, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в оборот.
- Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.
- В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.