Как правильно обращаться с наличными деньгами и картами в условиях коронавируса?

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых — до 9 дней. Банкноты, которые выдаются банкам, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в оборот.