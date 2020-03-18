Как вернуть деньги за турпоездку, которая сорвалась из-за коронавируса?

Российские туристы, в сложившихся обстоятельствах, имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий, сообщают в Роспотребнадзоре по Иркутской области.

В этой связи специалисты по защите прав потребителей поясняют.

Если путевки были запланированы в целях посещения Китайской Народной Республики, Итальянской Республики, Республики Корея и Исламской Республики Иран. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.

Ранее Ростуризм также рекомендовал российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов в указанные страны до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Кроме того, граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в указанные страны, вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме.

В отношении посещения стран, в которых зарегистрированы (выявлены) случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, обращаем внимание потребителей на то, что в соответствии со ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Таким образом, если стороны не достигнут соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор, может быть расторгнут или изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ).