Примсоцбанк укрепил позиции в рейтинге самых надёжных банков РФ по версии Forbes

Примсоцбанк занял 43 место в рейтинге самых надёжных банков России, опубликованном журналом Forbes. В сравнение с прошлым годом, банк поднялся на 8 позиций в рейтинге.
Повышению оценки аналитиков Forbes, по мнению специалистов банка, способствовали повышение показателей достаточности капитала (на 0.2 п.п до 12,4%), норматива мгновенной ликвидности (более чем на 61 п.п. или на 31% от показателей прошлого рейтинга), уменьшению доли вкладов в пассивах организации (на 6,11 п.п до 56,4%). Помимо этого, на рост позиций в ТОП-100 самых надёжных банков повлияло повышение рейтинга международного рейтингового агентства Fitch Ratings с уровня BB- до BB.
— Банк традиционно показывает достойные результаты, по ряду показателей опережая общерыночные темпы роста. Особое внимание уделяется управлению рисками, обеспечению стабильной работы банка в любых экономических условиях, — отмечает Владимир Владимирович Потапов, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".