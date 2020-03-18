Примсоцбанк укрепил позиции в рейтинге самых надёжных банков РФ по версии Forbes

Примсоцбанк занял 43 место в рейтинге самых надёжных банков России, опубликованном журналом Forbes. В сравнение с прошлым годом, банк поднялся на 8 позиций в рейтинге.

Повышению оценки аналитиков Forbes, по мнению специалистов банка, способствовали повышение показателей достаточности капитала (на 0.2 п.п до 12,4%), норматива мгновенной ликвидности (более чем на 61 п.п. или на 31% от показателей прошлого рейтинга), уменьшению доли вкладов в пассивах организации (на 6,11 п.п до 56,4%). Помимо этого, на рост позиций в ТОП-100 самых надёжных банков повлияло повышение рейтинга международного рейтингового агентства Fitch Ratings с уровня BB- до BB.

— Банк традиционно показывает достойные результаты, по ряду показателей опережая общерыночные темпы роста. Особое внимание уделяется управлению рисками, обеспечению стабильной работы банка в любых экономических условиях, — отмечает Владимир Владимирович Потапов, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. В 2019 году Примсоцбанк отметил свой 25-летний юбилей. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 70 точек присутствия в 41 населенном пункте России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.