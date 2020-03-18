Большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары – исследование

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке составил 2,2 млн рублей. Наибольшая сумма заявок на кредит отмечена в республике Башкортостан – 5,8 млрд рублей, республике Татарстан – 4 млрд рублей, в Ленинградской области – 3,4 млрд рублей, Белгородской области – 3 млрд рублей, Новосибирской области – 2,5 млрд рублей.

Средний возраст заемщиков – 36 лет. Больше половины (64%) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых – семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24% заявок, остальные 12% заёмщиков - люди в разводе. Более 42% подавших заявки на сельскую ипотеку – женщины, 58% - мужчины. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин - в среднем 2,3 млн рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет 2,0 млн рублей. По данным РСХБ, наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Республике Башкортостан – 2,6 тыс. заявок.



Эти и другие данные получили аналитики Россельхозбанка, изучив собственную статистику кредитования по программе сельской ипотеки. С начала года в РСХБ поступило свыше 25 тысяч обращений на сумму более 54,6 млрд рублей.

«В первую очередь, механизм льготного ипотечного кредитования создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Мы видим закономерно высокий спрос сельчан на строительство и приобретение жилья. Кроме того, анализ активности клиентов Россельхозбанка показал стремление семейных пар улучшить жилищные условия и приобрести жилье на загородной территории», - прокомментировала директор Департамента розничного бизнеса РСХБ Ольга Шведова.



Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.



Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.