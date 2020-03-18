В Иркутске перед судом предстанут угонщики автомобилей премиум класса

Всего злоумышленники похитили 15 иномарок, сообщают в МВД Иркутской области.

Фигуранты, а ими оказались иркутяне в возрасте от 29 до 39 лет, в том числе ранее судимый организатор группы, были задержаны оперативниками с поличным при транспортировке похищенного автомобиля из Зимы в Иркутск.

При обысках в их квартирах и в гаражах правоохранители изъяли дорогостоящую аппаратуру для считывания сигналов автомобильных ключей, устройства для подавления сигнала GPS, а также находившиеся в так называемых отстойниках 3 похищенных автомашины.

Хищения они совершали на территории Иркутска, Зимы, Саянска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулуна, Тайшета и Шелехово. Интересовали их только машины с автозапуском 2010-2018 годов выпуска: «Лексус», «Тойота Рав-4», «Тойота Лэнд Крузер – 200», «Тойота Камри».

В ходе следствия установлено, что обвиняемые вели наблюдение, заранее подыскивая автомобили, выслеживали их место постоянной парковки, осматривали местность на наличие камер наружного наблюдения. Затем при помощи специального оборудования приводили двигатель в рабочее состояние.

При этом кражи совершали только в ночное время. Для безопасной транспортировки машин в гаражи на временное хранение, устанавливали на иномарки заведомо подложные государственные регистрационные номера.

После чего осуществляли сбыт. При этом применяли меры предосторожности: на лицо надевали маски, на руках носили перчатки, после совершения противоправных деяний избавлялись от своей обуви. В целях координации действий друг друга использовали радиостанции.