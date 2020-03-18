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Европейские заводы Volkswagen и Renault приостанавливают работу из-за коронавируса

18 марта 2020

Автоконцерн Volkswagen на этой неделе приостановит производство на заводах в Италии, Португалии, Словакии и Испании. Что касается Renault, то заводы компании будут закрыты в Испании, Словении и Румынии, сообщает «АВТОСТАТ».

Как сообщают представители Renault, российские заводы продолжат функционировать в штатном режиме.  

«Учитывая существенное ухудшение ситуации с продажами и возросшую неопределенность в отношении поставок комплектующих на наши заводы, производство должно быть приостановлено в ближайшем будущем на предприятиях, управляемых брендами группы», – заявил генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс.

«Российского завода Renault принятые во Франции меры пока никак не коснутся, – заявила директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Вершинина. – Но ситуация быстро меняется, мы анализируем возможность влияния на нас».

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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