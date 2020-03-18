Игорь Кобзев: Объём ввода жилья в Иркутской области должен вырасти более чем в 1,5 раза

Развитие строительной сферы должно стать драйвером экономики Иркутской области. Объём ввода жилых домов в Иркутской области должен вырасти более чем в 1,5 раза – до 1,5 миллионов квадратных метров общей площади в год. Во время Ежегодного послания о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики на 2020 год заявил исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев рассказал, в каких направлениях необходимо работать.

1. Увеличить количество разрешений на строительство

Количество выданных разрешений на строительство в 2019 году меньше, чем в 2018. Игорь Кобзев поставил задачу проработать создание условий для комплексной застройки на территориях муниципалитетов.

2. Расширить категории граждан для льготной ипотеки

Необходимо рассмотреть вопрос о расширении категорий граждан, имеющих право на получение областной государственной поддержки в рамках программы ипотечного жилищного кредитования. Игорь Кобзев поручил Правительству Иркутской области проработать предоставление льготной ипотеки с процентной ставкой от 5,15% ветеранам и инвалидам боевых действий.

3. Разработать программу по многоквартирным домам 335 серии

Для всей Иркутской области характерна проблема безопасности многоквартирных домов 335 серии, в регионе их около 1,3 тысяч, общая площадь жилых помещений – около 4,5 миллиона квадратных метров.

- В условиях повышенной сейсмической опасности оттягивание поиска механизмов решения этой проблемы увеличивает риск обрушения зданий и причинения вреда жизни и здоровью людей. Решение проблемы нужно рассматривать в контексте общей федеральной программы реновации. Поручаю Правительству области разработать программу обследования таких домов, организовать мероприятия по их включению в проект федеральной государственной программы. Доклад о планируемой работе жду к 1 мая, - отметил Игорь Кобзев.

Программу планируется начать с Ангарска, где расположен первый в Иркутской области дом 335 серии, построенный в 1959 году, уже признанный аварийным. В ближайшее время будет проведено его техническое обследование, которое сформирует подходы к работе с домами этой серии. Главам муниципальных образований поручено направить в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области списки домов 335 серии, которые признаны аварийными и подлежащими сносу, но не вошли в реестры аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 2024-го года.

4. Сформировать региональный Фонд защиты обманутых дольщиков

Важной задачей является оказание финансовой поддержки обманутым дольщикам. В Иркутской области 31 проблемный объект и более тысячи пострадавших граждан. По поручению Игоря Кобзева до 1 мая в регионе будет сформирован региональный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В этот же срок Правительству Иркутской области поручено изыскать финансирование для обеспечения деятельности регионального фонда и осуществления имущественного взноса в федеральный фонд для решения вопросов с объектами долевого строительства, включёнными в единый реестр проблемных объектов.