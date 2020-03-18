Игорь Кобзев назвал 5 отраслей, в которых в первую очередь необходимо навести порядок

Навести порядок во всех сферах – главный посыл выступления врио губернатора Иркутской области, на оглашении послания, с которым он обратился к депутатам и общественности 18 марта 2020 года.

Среди самых проблемных сфер в Иркутской области Игорь Кобзев назвал лесную отрасль, экологию, строительную и дорожную отрасли, капремонт.

Лесная отрасль: «Мы должны знать о каждом срубленном дереве»

Лесную отрасль региона глава области охарактеризовал как откровенно убыточную, максимально непрозрачную и криминальную. «Чтобы изменить ситуацию, мы должны знать всё о каждом срубленном дереве, реальных площадях рубок, каждой сделке с древесиной. Нужна тотальная цифровизация и контроль, восстановление всех утраченных лесов и недопущение пожаров», – кратко сформулировал задачу на ближайшее будущее Игорь Кобзев.

Экология: «Экологические бомбы пора разминировать»

Для экологической безопасности Приангарья самым важным врио губернатора назвал «разминирование» экологических бомб – ликвидацию отходов деятельности БЦБК и Усольехимпрома. Решение экологических проблем в Байкальске и Усолье-Сибирском губернатор держит на личном контроле вместе с федеральным центром. Также Игорь Кобзев взял на контроль ситуацию с выбросами в Братске. «Братск должен покинуть список городов с самым грязным воздухом», – заявил врио.

Строительство: «Домам 335-й серии нужна реновация»

В строительной отрасли главная проблема, по мнению главы региона, – жильё. В первую очередь, это касается безопасности домов 335-й серии, именуемых в народе «хрущёвками». В муниципалитетах Иркутской области таких домов около 1300, общей площадью почти 4,5 млн кв м. «Решение проблемы этих домов надо рассматривать в контексте федеральной программы реновации. Надо разработать программу обследования домов 335-й серии и организовать мероприятия по их включению в проект федеральной госпрограммы», – пояснил Кобзев.

Капремонт: «Деньги лежали мёртвым грузом, а дома не ремонтировали»

С проблемами в строительной отрасли тесно связаны проблемы с капитальным ремонтом МКД. В течение нескольких лет программа по капремонту не исполнялась, при этом, по словам врио губернатора, проверка правоохранительных органов выявила незаконное и неэффективное использование денежных средств. «Остатки на счетах фонда на начало 2020 составляли огромную сумму – 4,5 млрд руб. Деньги годами лежали мёртвым грузом, а дома так и остались без ремонта. Теперь фонду предстоит заключить договора на капремонт 1335 домов в регионе», – отметил глава области.

Дороги: «В сжатые сроки надо найти способ избавить Иркутск от пробок»

Говоря о ситуации с дорожной инфраструктурой, врио губернатора особо остановился на ситуации в Иркутске. «Считаю принципиально важным в сжатые сроки найти эффективный способ, который позволит освободить областной центр от постоянных пробок. До 30 ноября правительство области должно проработать вариант строительства южного обхода. Этот проект поможет разгрузить микрорайон Синюшина Гора и облегчить проезд в Иркутск жителям Иркутского и Шелеховского районов», - распорядился Игорь Кобзев.