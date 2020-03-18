Лесной отрасли нужна тотальная цифровизация и контроль - Игорь Кобзев

Нужно усилить действия по наведению порядка в лесном хозяйстве, отметил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в своем Послании о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020 году.

Игорь Кобзев напомнил, что Иркутская область была пилотным регионом, в котором три года назад запустили эксперимент по маркировке заготавливаемой древесины. Тем не менее, по размеру ущерба от незаконной добычи леса область – первая в стране. По данным Рослесхоза – за последние несколько лет ущерб, нанесенный лесному фонду Прибайкалья, превысил 40 миллиардов рублей.

– Лесная отрасль откровенно убыточная, максимально непрозрачная и криминальнализованная. Мы должны знать всё о каждом срубленным дереве, реальных площадях рубок, каждой сделке с древесиной. Нужна тотальная цифровизация и контроль! – подчеркнул врио Губернатора.

Кроме того, продолжил Игорь Кобзев, необходим рачительный подход к лесу, глубокая переработка, создание новых рабочих мест. Врио главы региона высказал убеждённость в том, что там, где есть ответственный подход к лесопользованию, лес не горит. А где меньше пожаров, там выше доходность..

Игорь Кобзев поручил Правительству Иркутской области в кратчайшие сроки реализовать утверждённый комплексный план мероприятий по развитию лесного хозяйства.