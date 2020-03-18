Игорь Кобзев: Исполнение национальных проектов – в числе главных задач

Приангарье необходимо вернуть в федеральную повестку. Будем исходить из простого принципа: не только регион – Федерации, но и Федерация – региону. Об этом сегодня сказал исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев во время оглашения ежегодного послания.

- Я регулярно встречаюсь с федеральными министрами. Что самое полезное – встречаюсь на территории области. Недавний визит заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко позволил сдвинуть с мертвой точки решение главных экологических проблем. Теперь есть четкий план по Байкальску и Усолью-Сибирскому, - отметил Игорь Кобзев.

Визит заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина в пострадавшие от наводнения территории также позволил принять ряд ключевых решений. Марат Хуснуллин осмотрел объекты, на восстановление которых нужны дополнительные средства. В числе первоочередных задач – строительство защитных дамб и берегоукрепление. Дополнительные средства для пострадавших от наводнения территорий будут выделены из федерального бюджета.

Глава региона также отметил особую значимость выполнения задач национальных проектов.

- Вопрос их реализации будет контролироваться в постоянном режиме. Даю поручение о создании проектного офиса в срок до 1 мая 2020 года, - сказал Игорь Кобзев. - Первая срочная задача для проектного офиса – обеспечить возврат региону средств, которые не были освоены по нацпроектам в 2019 году. В прошлом году пришлось вернуть в федеральный бюджет 2,4 миллиарда рублей. Регион их просто не освоил. Еще раз скажу: это недопустимо.

Подготовлены заявки на возврат этой суммы почти полностью. Они направлены в федеральный центр, решение ожидается в кратчайшие сроки.

- Считаю задачу крайне важной. Прогнозируемый объем финансирования по нацпроектам в ближайшие три года составит более 80 млрд рублей, - сообщил глава региона.

Кроме того, в послании шла речь и о Стратегии социально-экономического развития региона до 2036-го года. Проект Стратегии должен быть доработан до 31 мая текущего года.

- Поручаю министерству экономического развития организовать ее обсуждение со всеми заинтересованными сторонами, общественностью и экспертным сообществом, учесть все ценные предложения. – сказал исполняющий обязанности Губернатора. - При формировании Стратегии важно уделить внимание не только промышленным отраслям, но и экологии, науке, туристическому направлению, молодежной политике, поддержке сельского хозяйства и малого предпринимательства.