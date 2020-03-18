Частные лаборатории страны заявляют о полной готовности к проведению тестов на коронавирус

Лаборатория «Гемотест» готова немедленно приступить к выполнению тестов на коронавирус, сообщают в компании.

Однако для начала работы ей, как и всем другим коммерческим лабораторным компаниям России, необходимо дождаться публикации соответствующего законодательного акта. Сейчас круг лабораторий, которые могут диагностировать инфекцию SARS-CoV-2 (COVID-19), ограничен Роспотребнадзором.

В письме Роспотребнадзора «О требованиях к организации лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)» от 6 марта 2020 года говорится: «Любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциального инфицированного/инфицированного новым коронавирусом (COVID-19) материала, могут проводиться исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных II степени потенциальной опасности».

Это означает, что все участники рынка услуг лабораторной диагностики находятся в равных условиях и ограничены изданным документом.

«Все клинико-диагностические лаборатории страны, от крупнейших игроков на рынке, до самых малых лабораторий, могут и готовы делать анализ на коронавирус, – комментирует директор по лабораторным технологиям Лаборатории «Гемотест» Тамара Александровна Силкина. – Дело в регламентирующих документах. Как только будут сняты ограничения, такой тест смогут делать абсолютно все лаборатории, имеющие в своем составе ПЦР-отдел, в том числе и коммерческие.

Уже сейчас на рынке существуют российские тест-системы, прошедшие государственную регистрацию; есть производитель, готовый выпускать реагенты в необходимом количестве; есть лаборатории, имеющие необходимое оборудование и квалифицированный штат. Все ждут, когда государственный регулятор разрешит принять участие в борьбе с эпидемией. После принятия такого решения ждать месяц для запуска тестов на коронавирус не потребуется. Тем более что данное исследование выполняется по достаточно стандартной технологии, которой владеют квалифицированные врачи клинико-лабораторной диагностики».