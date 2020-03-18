Не отпускают и не идут: как российские компании переходят на удаленную работу

Почти 67% опрошенных признались, что начальство даже не предлагает им такую возможность, сообщает сервис для управления бизнесом Мегаплан.

Тем не менее, около 16% наемных сотрудников уже работают удаленно, а 17,4% участников опроса недавно получили от начальства предложение о работе из дома, но продолжают посещать офисы и коворкинги.

Возможно, все дело в страхах и продуктивности самих исполнителей: 64% опрошенных отмечают, что работают эффективнее именно в офисе, и почти 40% сотрудников отмечают, что работа из дома помешает им получить доступ к рабочим инструментам, базам данных или документам.

“Как показал наш опрос, легче всего переходят к формату “домашнего офиса” IT-компании, рекламные и маркетинговые агентства, а также финансовый и юридический консалтинг. Сегодня они оказались наиболее гибкими и приспособленными, в первую очередь за счет уже настроенных инструментов коммуникации и удаленного доступа к данным, — отметил генеральный директор Мегаплана Сергей Козлов, — Интересно, что вслед за Яндексом и Mail.ru Group пользователи Мегаплана из сферы строительства, логистики и производства тоже начали постепенный переход к удаленной работе. Мы отмечаем рост около 30% по количеству участников в проектах наших клиентов, и почти в 1,5 раза выросло количество задач внутри одной проектной группы”.

Помешает работе из дома холодильник, шутят участники опроса. 22% респондентов уверены, что именно холодильник, кровать и нерабочая атмосфера будут влиять на их продуктивность. В то же время 13,2% опрошенных отмечают, что для нормальной работы им необходима офисная техника, 6% сетуют на недостаточно быстрый интернет дома.

Более 18% руководителей недовольны тем, что работа из дома потребует отменить все личные встречи с клиентами. Еще 11% опрошенных признались, что боятся потерять контроль над подчиненными. Проблемы с удаленной постановкой задач испытывают более 23% опрошенных.

Главное, что объединяет руководителей и подчиненных, — взаимная нелюбовь к рабочим чатам: 10% опрошенных отметили, что боятся еще большего количества чатов в мессенджерах.