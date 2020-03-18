Игорь Кобзев: Для строительства нового аэропорта в Иркутске необходимо найти инвестора до конца 2020 года

О реконструкции действующего аэропорта и взлётно-посадочной полосы и о строительстве нового авиаузла в Иркутске врио губернатора Приангарья заявил на оглашении послания об основных направлениях областной государственной политики на 2020 год.

«Наша цель – модернизация действующего аэровокзала и взлётно-посадочной полосы, учитывая увеличение пассажиропотока до 4,5 млн человек в год», – сказал Игорь Кобзев.

Он поручил правительству Иркутской области предусмотреть мероприятия по реконструкции существующего аэропорта Иркутск и подготовить предложения по внесению изменений в государственную целевую программу «Развитие транспортного комплекса», обозначив срок исполнения поручения до 1 июля 2020 года.

Кроме этого, до 1 октября 2020 года региональное правительство должно организовать разработку региональной программы строительства нового аэропорта, а до конца года – организовать выборы инвестора для строительства нового аэропорта и аэровокзального комплекса с проведением конкурсных процедур. При этом до 30 ноября правительство должно проанализировать предложения по выбору площадки для строительства нового авиаузла.

В послании Игорь Кобзев также сделал акцент на развитии региональной сети воздушных перевозок.

«Развитие авиации в нашем регионе не должно сводиться только к модернизации аэропорта в Иркутске. В перечень труднодоступных местностей в области входит 169 населённых пунктов, расположенных в 28 районах. Воздушные перевозки организованы только в пяти. Поручаю правительству представить предложения в программу развития региональных и местных перевозок до 1 октября 2020 года» - резюмировал врио губернатора.