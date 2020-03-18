Гостиничный сбор с иностранных туристов могут ввести в Иркутской области

С предложением включить Приангарье в список российских регионов, где введён курортный сбор, выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Во время оглашения послания об основных направлениях областной государственной политики на 2020 год глава региона отметил, что выйдет с инициативой о включении Иркутской области в перечень регионов, где введён курортный сбор с иностранных туристов. Максимальный размер сбора он предложил установить в пределах 100 рублей в сутки. Эти деньги, по его мнению, необходимо целевым образом направлять на реконструкцию памятников деревянного зодчества.

«Нам необходимо сохранить архитектурное и культурно-историческое наследие Иркутской области. Здесь расположено почти 3,5 тысячи памятников деревянного зодчества – это четверть всех деревянных памятников России. Многие из них нуждаются в проведении комплексных ремонтно-реставрационных работ. Я дал поручение правительству региона разработать концепцию сохранения объектов культурного наследия. До 1 июня 2020 года должен быть сформирован документ, в котором будет указан полный реестр памятников деревянного зодчества а также способы их реставрации. Источником финансирования этих работ могут стать дополнительные поступления в бюджет региона от введения гостиничного сбора с иностранных туристов», - сказал Игорь Кобзев.

При этом врио губернатора считает, что необходимо увеличить поток туристов в Иркутскую область до 3 миллионов человек в год. Более того он поставил задачу увеличить не только турпоток, но и время пребывания гостей в области, и средний чек.