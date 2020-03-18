Ждем 85-90 рублей за доллар? - Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»

Падение российских акций и рубля продолжается. Цены на нефть и дальше снижаются после падения накануне, Азия в «красной» зоне. Но главное, конечно, фундамент — при нынешних ценах на нефть самый оптимистичный таргет по индексу РТС составляет 800 пунктов. На рынке ходят слухи, что Банк России вмешается в торги не раньше, чем пара доллар/рубль выйдет на уровень 85-90 руб. за доллар, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— История на российском рынке акций достаточно болезненная. Cначала правительство и Банк России загнали россиян на Мосбиржу, проведя пенсионную реформу и снизив ключевую ставку. А потом устроили ценовую войну на рынке нефти плюс коронавирус, которые, пусть временно, но обнулили значительные сбережения россиян.

Считается, что Россия развязала ценовую войну на нефтяном рынке, чтобы уничтожить американскую сланцевую индустрию. Насколько серьезен удар? Сечин и «Роснефть» справедливо полагают, что всего несколько сланцевых компаний имеют уровень безубыточности ниже сегодняшних цен на нефть. Morgan Stanley полагает, что только для покрытия капитальных затрат сланцевым компаниям необходим средний уровень цен на нефть WTI около $51.

При сохранении цен ниже $40 в 2021 году потери в добыче могут вырасти до 2–2,5 млн баррелей, при этом текущая добыча — 13 млн баррелей. Российские нефтяники и бюджет без проблем смогут пересидеть дешевую нефть. Однако рядовых россиян слабый рубль, конечно, не радует.