Ситуация в Байкальске и Усолье-Сибирском находится на особом контроле - Кобзев

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев считает крайне важным вопрос экологической безопасности.

В своем послании о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020 году Игорь Кобзев сообщил, что к вопросу ликвидации отходов деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и ООО «Усольехимпром» подключены общественность, научные организации и экологическое сообщество.

Утверждён план работы по этим направлениям, на федеральном уровне есть понимание важности решения проблемы.

– Ликвидация отходов БЦБК должна идти параллельно с предупреждением паводковых явлений, проектированием и строительством объектов селезащиты и развитием прибайкальской территории, – подчеркнул глава региона.

Врио губернатора сообщил, что обратился в Минприроды России для включения мероприятия по демеркуризации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» в федеральный проект «Чистая страна».

В настоящее время правительством области с РосАтомом заключено соглашение по обращению с отходами первого-второго класса опасности на площадке «Усольехимпрома».

Правительству области поставлена задача обеспечить содействие федеральному оператору в работе в рамках законодательно закрепленных за Приангарьем полномочий.