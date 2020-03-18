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Минспорта предлагает отменить все соревнования в России на время коронавируса

18 марта 2020

Соответствующий приказ «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» подписал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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Минспорт России рекомендует отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения, сообщается на сайте министерства.

Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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