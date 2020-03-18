«Галерея Revолюция» в Иркутске отменила все мероприятия из-за коронавируса

Все мероприятия в ТВЦ «Галерея Revолюция» отменены в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом шоурумы галереи и Дизайн бар продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщается на официальной странице галереи в соцсети.

«Мы единогласно приняли это решение и сейчас не сомневаемся в его правильности ни секунду, - говорят руководители «Галереи Revолюция». - Во всех своих пространствах мы приняли все меры предосторожности - обрабатываются поверхности в местах общего пользования, при входе в галерею и бизнес-центр стоят дезинфекторы».

Напомним, что вчера об отмене мероприятий объявила иркутская галерея В. Бронштейна. В Москве из-за коронавируса закрываются музеи и театры.