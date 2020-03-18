Обвал рубля продолжается

Обвал российской валюты продолжается. Основные причины — пандемия коронавируса, спровоцировавшая карантинные меры, и провал цен на нефть к новым минимумам, уверена Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

— Сегодня «американец» торгуется по 77,50 руб., внутри дня тестировал 79,20 руб. Девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян и так неплатежеспособных. Происходящее с курсом и экономикой способно погрузить среднестатистическую российскую семью в полноценный кризис, и это уже не шутки.

С точки зрения сухих цифр вполне можно говорить о том, что доллар США может торговаться в пределах 75-85 рублей при цене на нефть Brent в пределах $25-32. Если бы Центробанк хотел что-то сделать с ключевой ставкой в рамках поддержки экономики и финансовой системы, он бы уже это сделал — идет вторая неделя бешеной волатильности.

Максимум, что делается на уровне ЦБ — это интервенции, которые сглаживают колебания курса, но оставляют его чувствительным к внешнему фону. Вряд ли стоит тут рассчитывать на что-то сверхъестественное.