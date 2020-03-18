Акции ритейлеров растут на падающем рынке

Российский рынок упал на открытии торгов среды, а курс доллара против рубля в моменте подскочил к 79. Это был минутный порыв по инструменту с расчетами завтра, и курс быстро отступил к 77. Подобная реакция проявилась на продолжающемся снижении цен на нефть, которые опустились уже к $28,3 по марке Brent, отмечает Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер":

— При этом индекс гособлигаций RGBI никак не отреагировал на сегодняшний рывок. Инвесторы ожидают в пятницу заседание Банка России и аналитики склоняются к тому, что ЦБ сохранит ставку на уровне 6%, несмотря на текущую панику на рынках, высокие уровни ставок по гособлигациям.

Внешний фон в плане динамики рынка акций также остается пока слабым. Вчера американские индексы отскочили на 6%, но сегодня фьючерс на S&P 500 снова в минусе на 3% с утра. Монетарные власти предпринимают большие пакеты поддерживающих мер, предоставляя ликвидность, но пока рынки акций даже не могут сделать передышку в безостановочном пике.

Между тем в лидерах роста/падения скорее отражается ситуация не слабости нефти, а паники на фоне коронавируса. Акции ритейлеров дорожают. Население запасается впрок жизненно важными товарами на новостях о новых заболевших в России. Та же причина продолжает гнать вниз акции Аэрофлота.

Среди тяжеловесных бумаг 2% теряют акции Сбербанка, на 1,5% дешевеет ЛУКОЙЛ, на 0,8% — Газпром.

Лидеры: Лента (+6%), X5 retail group (+3,5%), Аптеки 36.6 (+3,5%), Полиметалл (+3%)

Аутсайдеры: Аэрофлот (-5%), ЛСР (-4%), ТГК-1 (-4%), ТГК-2 (-3,5%)