Свыше 500 заявок поступило на сельскую ипотеку в Иркутской области - Россельхозбанк

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Иркутской области составил 2,3 млн. рублей, что на 4,5% выше, чем в среднем по России (2,2 млн. рублей). Такие данные приводят аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В Иркутской области минимальная заявка на кредит по данной программе составила 400 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн. рублей. Общая сумма по заявкам достигла 600 млн рублей. По данным Иркутского регионального филиала, большинство заемщиков старше 35 лет, по заявкам на кредит лидируют семейные пары с детьми (более 60%).

В целом по России средний возраст заемщиков составил 36 лет. Больше половины (64%) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых – семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24% заявок, остальные 12% заёмщиков находятся в разводе. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин - в среднем 2,3 млн рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет 2 млн рублей. По данным РСХБ, наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Республике Башкортостан – более 2,6 тыс. заявок.

Наибольшая сумма отмечена в Республике Башкортостан – 5,8 млрд рублей, Республике Татарстан – 4,1 млрд рублей, в Санкт-Петербургском филиале[1] – 3,4 млрд рублей, Белгородской области – 3,1 млрд рублей, Новосибирской области – 2,5 млрд рублей.

С начала года в Иркутский региональный филиал Россельхозбанка поступило свыше 500 заявок на кредит, за консультацией к специалистам ежедневно обращаются сотни граждан, желающих приобрести загородное жилье.

«На сегодняшний момент мы видим большую заинтересованность в развитии сельских территорий Иркутской области, как со стороны Правительства региона, так и со стороны местных жителей. Отрадно, что большинство заемщиков – семейные пары. Низкий процент ипотечного кредитования позволит семьям улучшить жилищные условия, что, в свою очередь, говорит о перспективах в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»», - прокомментировала директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова.

Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3% годовых. При этом, при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7% годовых. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет[2]. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

[1] В зону действия филиала входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Вологодская, Мурманская области, Республика Карелия

[2] При одновременном соблюдении условий: 1) до исполнения Заемщику 65 лет проходит не менее половины срока кредита, 2) до исполнения Созаемщику 65 лет проходит срок возврата кредита