В Иркутской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал Указ «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС».

Указ издан в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории РФ, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Указ постановляет: ввести режим повышенной готовности в Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года. Ответственным за осуществление мероприятий назначен исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

В частности, Указ касается переноса культурно-массовых мероприятий, ограничения количества их участников, рекомендаций по отказу от поездок за пределы Иркутской области.

Гражданам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией, необходимо самоизолироваться в течение 14 дней согласно постановлению главного санитарного врача РФ. Всем, кому необходим больничный лист, на основании постановления территориального Управления роспотребнадзора по Иркутской области, он будет выписан.

Работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в командировки. Проводить мероприятия по выявлению работников с признаками инфекционного заболевания.

Рекомендовано ограничить выезд организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы региона.

Государственным дошкольным образовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.