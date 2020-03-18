Почему в России так много бедных?

Что объединяет все правительства России, начиная с 1992 года? Это абсолютно наплевательское отношение к сбережениям россиян. А потом чиновники удивляются, почему в России так много бедных, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- В 1992 году, запущенная Егором Гайдаром гиперинфляция, уничтожила советские сберкнижки. Обменять их на акции нефтянки, электроэнергетики, телекомов или «Газпрома» никто не додумался. Ельцин и Гайдар были заняты борьбой с Верховным Советом.

В 1998 просто объявили дефолт, обнулив сбережения во всех крупных банках. «Инкомбанк», «СБС-Агро», «Токобанк», «Уникомбанк», «Нефтехимбанк» и т.д. «Сбербанк» спас Виктор Геращенко просто печатным станком. А «Альфу» и «Газпромбанк» поддержали акционеры.

В 2008 году правительство и Банк России не стали тратить резервы на поддержания рубля. А интервенции «ВЭБа» на рынке акций оказались неэффективными. Рубль и российские акции (народные IPO «Роснефти», «Сбербанка», «ВТБ»), спас Федрезерв, который залил мировые фондовые и сырьевые рынки деньгами.

В 2014 году Россия получила санкции и, как следствие, валютный и фондовый кризис в конце года. Банк России задрал ключевую ставку, что стало одной из главных причин рецессии. Сбережения россиян в очередной раз были обнулены. Согласны ли россияне платить из своего кармана за геополитический конфликт, никто не поинтересовался.

Ну, и последняя история. Cначала правительство, а потом и Банк России загнали россиян на Мосбиржу, проведя пенсионную реформу и снизив ключевую ставку. А потом устроили ценовую войну на рынке нефти. Да и коронавирус подкрался незаметно. Последний, конечно, не к нам, но он пусть временно, но обнулили значительные сбережения россиян.

Я, конечно, понимаю - геополитика, американский сланец и т.д. Но, может, можно хоть как-то учитывать финансовые интересы граждан? А то так они никогда не начнут доверять собственной экономике и рублю.