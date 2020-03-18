Ирина Жачкина обсудила КРСТ и будущее ТК «Новочебоксарский» с врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым

Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жакчина провела рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым. Стороны обсудили поддержку аграрного сектора республики, старт программы «Комплексное развитие сельских территорий» и ход реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса «Новочебоксарский».



«В Чувашской Республике Россельхозбанк работает с 2000 года. За это время он вложил в ее экономику свыше 80 млрд рублей, в том числе порядка 56 млрд рублей в ее АПК. Наряду с масштабной работой по направлению поддержки агробизнеса Банк стал первым оператором программы КРСТ. Это возможность дать селу импульс развития, обеспечить приток молодых и квалифицированных кадров. Чувашская Республика входит в первую двадцатку регионов по объему заявок на выдачу сельской ипотеки, который приблизился к одному миллиарду рублей», – сказала Ирина Жачкина.



Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и начал реализацию государственной программы по выдаче сельской ипотеки на льготных условиях. Первым получателем такой ипотеки в Чувашии в начале марта стала молодая семья Таймаскиных из поселка Кугеси Чебоксарского района, которая направила средства на приобретение дома с земельным участком.



Одним из примеров эффективного взаимодействия Республики и Банка стала реализация инвестиционного проекта по строительству ультрасовременного тепличного комплекса «Новочебоксарский».



«Подобные комплексы в России можно буквально пересчитать по пальцам. Агрокластеры такого технологического уровня демонстрируют, как развивается отечественный АПК, за такими решениями будущее. Россельхозбанк приветствует развитие тепличного овощеводства, с которым прошел весь путь его становления. Теперь этот бизнес лидирует по рентабельности во всем сельском хозяйстве», – подчеркнула Ирина Жачкина.



Первая очередь тепличного комплекса на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района была введена в строй осенью 2019 года. Начало эксплуатации второй очереди ожидается во второй половине 2020 года. Общая площадь теплиц достигнет 22 га, численность занятых специалистов – 450. На предприятии планируется выращивать порядка 20 тысяч тонн урожая в год (томаты, огурцы и другие овощи). Благодаря технологии досвечивания и сверхточной системе контроля климата на начальном этапе ожидается получать с каждого квадратного метра порядка 70 кг томатов и около 120 кг огурцов.



Общие инвестиции в проект со стороны Россельхозбанка составят 5,5 млрд рублей.



«В Чувашской Республике 70% всех договоров по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей заключено именно с Россельхозбанком, на него же приходился и каждый второй договор по программе льготного кредитования личных подсобных хозяйств в 2010-2016 гг. РСХБ из года в год утверждает свой статус одного из самых надежных, неизменных партнеров чувашских аграриев», – подчеркнул Олег Николаев.