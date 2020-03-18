Власти опровергли информацию о дезинфекции иркутских улиц с вертолета

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова опровергла информацию об обработке городских улиц с вертолетов. Такую новость запустили сегодня по социальным сетям сразу в нескольких российских городах.

- В настоящий момент никакой необходимости в дезинфекции населенных пунктов Иркутской области нет. В регионе отсутствуют случаи заражения коронавирусом. Людям наоборот необходимо, как можно чаще проветривать помещения, побольше бывать на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, - подчеркнула ио зампреда.

Валентина Вобликова также отметила, что при возникновении каких-либо вопросов по профилактике заболевания, необходимо пользоваться только проверенной и достоверной информацией. Напомним, в регионе в круглосуточном режиме работают телефоны горячей линии министерства здравоохранения Иркутской области 8(3952) 280-326 и телефон МЧС 8(3952) 399-999. С 18 марта служба потребительского рынка и лицензирования региона открыла горячую линию по ситуации на продовольственном рынке Приангарья. Ежедневно с 08.00 до 22.00 специалисты службы по телефону 8950-072-30-50 принимают звонки от граждан по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах.

На сайте областного Правительства создан специальный раздел, в котором можно найти последнюю информацию об эпидемиологической ситуации в регионе https://irkobl.ru/news/epidemic/index.php.