Режим повышенной готовности к прохождению весенних паводков будет введен в Иркутской области с 1 апреля

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел сегодня, 18 марта, заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Врио главы региона объявил, что и.о. первого заместителя Губернатора Дмитрий Бердников назначается также заместителем председателя областной КЧС. Ему вместе с и.о. заместителя Губернатора Владимиром Дорофеевым поручено выехать в территории, пострадавшие от наводнения летом прошлого года и проверить там готовность к прохождению паводков в этом году.

С 1 апреля в случае возникновения угрозы подтопления населенных пунктов оперативный штаб должен будет в любое время суток собраться в течение трех часов для изучения гидрологической обстановки и принятия решений. Гидрологические посты ежедневно будут доводить информацию о паводковой ситуации до структур, задействованных в обеспечении своевременного реагирования на возможные угрозы подтопления населенных пунктов.

В настоящее время межведомственные группы проверяют готовность муниципальных образований, подверженных риску в паводкоопасный период, к прохождению к весеннего половодья. Игорь Кобзев поручил оперативно рассматривать поступающую от этих групп информацию и немедленно реагировать на устранение выявляемых недостатков. Также врио Губернатора распорядился провести тренировки восьми оперативных групп, которые в начале апреля выезжают в места, традиционно подверженных угрозе подтопления, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.