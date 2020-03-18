С 1 апреля в Иркутске стартует месячник санитарной очистки города

Санитарная очистка Иркутска начнется с 1 апреля. На протяжении этого времени в городе пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города, ямочному ремонту дорог. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова. Месячник по санитарной очистке Иркутска завершится общегородским субботником, который пройдет 25 апреля.

– Традиционно в апреле на улицах Иркутска разворачивается масштабная работа по приведению города в порядок после зимы. Важно отметить, что все мероприятия не сводятся к простой уборке мусора. Мы красим заборы, моем остановочные пункты, обновляем асфальтовое покрытие, удаляем рекламу со столбов и заборов, инвентаризируем дорожные знаки и другие объекты, всего проводим более ста мероприятий. Наш опыт показывает, что с каждым годом все больше жителей Иркутска, различных организаций нашего города принимают участие в субботниках. Это говорит о неравнодушии жителей к чистоте и порядку в родном городе, – отметила Марина Цыренова.

В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка. Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках, приведут в порядок фасады зданий.

– Для проведения общегородского субботника, к участию в котором приглашаются все жители, уже закуплено более 100 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток , – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.

С 1 апреля в Иркутске заработает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника - 52-00-33, сообщает пресс-служба мэрии.