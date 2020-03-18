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В Иркутске на сегодня отсутствует опасность подтоплений от рек

18 марта 2020

Об этом сообщил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин.

Рабочая группа центрального аппарата МЧС России оценила готовность региона к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2020 года.

– В рамках смотра специалистами МКУ г. Иркутска «Безопасный город» представлена аварийно-спасательная техника и оборудование, которое задействуется при чрезвычайных ситуациях, а также подвижный пункт управления , – отметил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин. – В настоящее время в Иркутске опасность подтоплений от рек, а также опасность возгораний лесных массивов отсутствуют. Наши сотрудники регулярно проводят профилактические мероприятия, раздают памятки горожанам с правилами безопасного поведения в паводкоопасный и пожароопасный периоды. С 1 апреля на территории города и области будет введен особый противопожарный режим. В связи с этим до конца марта во всех округах города пройдут контролируемые отжиги сухой растительности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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