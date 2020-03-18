Нефть опустилась на уровни 2003 года, индекс РТС упал в 2 раза

Нефтяные цены пробили минимум 2016 г., установленный в момент острой фазы предыдущего нефтяного кризиса. Сейчас котировки находятся на минимальных уровнях с 2003 г. Нефть марки WTI теряет почти 12%, достигнув уровня $24, Brent снижается на 6%, достигнув уровня $26,7, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Устойчивую нисходящую динамику демонстрируют и мировые рынки акций, европейский индекс крупнейших компаний Stoxx Europe 600 сейчас теряет 4,5%, фьючерсы на американские индексы еще утром упали на нижнюю планку, превысив максимальный лимит дневных потерь и сейчас индексы в США падают на 4-5%.



На столь негативном внешнем фоне российский рынок также поступательно движется вниз, индекс МосБиржи обновляет 2-летний минимум, теряя более 5% и приближаясь к уровню 2100 п. Существенную поддержку фондовому индикатору оказывает падение рубля, превысившее 5%.

Индекс РТС снижается на 11%, достигнув отметки 827 п. При этом еще 20 января он установил 8-летний максимум 1652 п.. Таким образом за 2 месяца фондовый индикатор упал почти в 2 раза.



Аналитики считают, что продолжается развитие классического медвежьего тренда, характеризующегося потерей ценовых ориентиров и продажами «по любым ценам». Эта тенденция усугубляется принудительной ликвидацией маржинальных позиций, что ускоряет падение.