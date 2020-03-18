В Иркутской области выявили незаконную рубку леса на 585 млн рублей

По материалам проверки прокуратуры города Черемхово возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений на сумму более 583 млн рублей.

Прокуратура установила, что в Малоиретской даче Малобельского участкового лесничества проведена рубка деревьев в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий. Согласно заключению специалиста федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита», на данном лесном участке срублена древесина общим объемом более 30 тыс. куб.м. Однако вырубленные деревья не были указаны в акте лесопатологического обследования и не имели признаков ослабления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).