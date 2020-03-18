Банк «Приморье» вошел в топ-100 самых надежных российских банков – 2020 версии Forbes

Банк «Приморье» сохранил позиции в рейтинге самых надежных российских банков — 2020, который составил журнал Forbes. Издание ежегодно публикует Топ-100 финансовых организаций, учитывая данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России.

— За все годы беспрерывной работы Банк «Приморье» сумел сохранить устойчивость, стабильность, динамичные темпы роста. Наши клиенты нам доверяют, мы, в свою очередь, идем им навстречу не только расширением линейки финансовых продуктов и услуг, но и расширением географии присутствия. В минувшем году мы открыли офисы в Иркутске и Магадане, в этом году планируем к открытию первый офис в Москве. Это последовательные шаги: так мы движемся вместе с приморскими предпринимателями, которые ведут свои компании по пути развития. Мы хотим, так же как и в домашнем регионе, поддерживать наш приморский бизнес на новых территориях, помогать им в освоении новых рынков, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей Белавин.

По итогам анализа экспертов Forbes, Банк «Приморье», обладающий рейтингом ruB+ («Эксперт РА), второй год подряд входит в сотню наиболее надежных банков, обладающих высокими рейтингами и устойчивыми финансовыми показателями.